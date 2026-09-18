Burhaniye’de gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" projesi kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, ilçedeki okulların katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çocukların hayal dünyalarını, barış ve umut dolu mesajlarla gökyüzüne taşıdığı etkinlik, Burhaniye'de renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin de katılımıyla hazırladıkları uçurtmaları özgürce uçurarak, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de anlamlı mesajlar verdi.

Şenlik kapsamında öğrenciler, sadece uçurtma uçurmakla kalmadı; aynı zamanda çocuk hakları, barış ve umut dolu yarınlar için hazırladıkları mesajları da gökyüzüne taşıdı. Renkli uçurtmaların üzerine yazılan "Barış", "Umut", "Çocuk Hakları" gibi sloganlar, Burhaniye semalarında adeta bir barış çağrısına dönüştü. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının bu tür anlamlı bir projede yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın hem eğlenip hem de farkındalık kazandığı bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz" dedi.

Şenliğe, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve çok sayıda protokol üyesi ile veliler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurarak etkinliğe renk kattı. Yetkililer, bu tür projelerin çocukların sosyal gelişimi ve toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.!"

Projenin ana sloganı olan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" mesajı, etkinlik boyunca sık sık dile getirildi. Bu slogan, çocukların özgürce hayal kurma hakkını ve barış içinde bir dünyada yaşama arzusunu simgeliyor. Şenlik, çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalarla birlikte umut dolu yarınlara da bir çağrı niteliği taşıdı.

Şenlik boyunca gökyüzünü süsleyen yüzlerce uçurtma, Burhaniye'nin mavi gökyüzüyle buluştu. Çocukların neşeli kahkahaları ve velilerin gururlu bakışları, etkinliğin en güzel anları olarak hafızalara kazındı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, günün anısına fotoğraflar çekildi. Burhaniye'de düzenlenen bu anlamlı şenlik, çocukların sesini duyurması ve toplumsal farkındalık oluşturması açısından büyük takdir topladı. Yetkililer, benzer etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı