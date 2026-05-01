Burhaniye'de fakülte bahçesinde yetişen sebzeler hasat edildi

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi "Doğadan Sofraya" konseptiyle fakülte bahçesinde yetiştirilen sebzelerin hasadını gerçekleştirdi. Gastronomi bölümü öğrencilerinin hasat edilen ürünlerle hazırladığı kısır, tüm fakülte personeline ikram edildi.

Akademik eğitimi teorik çerçevenin dışına taşıyarak pratiğe dönüştürmeyi hedefleyen BUBFA, uygulamalı eğitim vizyonunu fakülte bahçesinde düzenlediği hasat etkinliğiyle destekledi. Üretime ve kurum içi dayanışmaya dikkat çekilen çalışmaya; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Sekreteri Ahmet Mirza Özcan ve BUBYO Otel Müdürü Nurettin Büyükbaş katılım sağlarken, Gastronomi bölümü öğrencileri ile idari personel de etkinlikte yer aldı. Üretim aşamalarının bizzat deneyimlendiği etkinlikte katılımcılar; fakülte bahçesinde özenle yetiştirilen marul, taze soğan, taze sarımsak, kırmızı ve beyaz turpları hep birlikte topladı. Doğadan sofraya uzanan süreç kapsamında toplanan taze sebzeler, Gastronomi bölümü öğrencileri tarafından mutfağa taşınarak kısır yapımında kullanıldı. Öğrencilerin derslerde edindikleri temel mutfak tekniklerini bizzat hasat ettikleri ürünlerle pratiğe dökmesi, tarladan tabağa zincirinin somut bir örneğini oluşturdu. Hazırlanan lezzetler, etkinlik sonrasında fakülte personeline sunuldu. Etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, kampüs içi üretimin ve paylaşım kültürünün önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: "Uygulamalı bilimler alanında verdiğimiz eğitimi yalnızca sınıflarla sınırlı tutmuyor, fakültemizin her alanını birer öğrenme sahasına dönüştürüyoruz. Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerin bizzat öğrencilerimiz tarafından hasat edilip mutfakta değerlendirilmesi, 'doğadan sofraya' sürecinin tam anlamıyla özümsenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür çalışmalarla hem öğrencilerimizin mesleki vizyonlarına katkı sağlıyor hem de kurum içi dayanışmamızı pekiştiriyoruz." Üretimden tüketime uzanan tüm aşamaların paylaşıldığı etkinlik, fakülte personelinin keyifli ve verimli zaman geçirmesiyle sona erdi. BUBFA yönetimi, uygulamalı eğitim anlayışını güçlendiren bu tür sürdürülebilir çalışmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

