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Buldan Alacaoğlu Ortaokulu Depreme Dayanıksız Çıktı, Yıkım Kararı Alındı

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu Depreme Dayanıksız Çıktı, Yıkım Kararı Alındı
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Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasında yapılan teknik incelemeler, binanın depreme dayanıksız olduğunu ortaya koydu ve yıkım kararı çıktı. Öğrenci, öğretmen ve idari kadro, 2026-2027 eğitim öğretim yılına Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacak.

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edilirken, okul için yıkım kararı çıktı. Öğrenci, öğretmen ve idari kadronun yeni eğitim öğretim yılına Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacağı öğrenildi.

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasıyla ilgili beklenen karar çıktı. Okul binasında yapılan teknik incelemeler tamamlanırken, incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda okul binası için yıkım kararı alındı.

Öte yandan, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Alacaoğlu Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni eğitim adresi de belli oldu. Okulun öğrenci, öğretmen ve idari kadrosunun yeni eğitim öğretim dönemine Buldan Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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