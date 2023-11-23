Buca IMSEF Bilim ve Sanat Fuarı Başladı

BUCA Belediyesi'nin bilim üssü Buca Bilim ve Sanat Merkezi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Buca IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Bilim ve Sanat Fuarı başladı. Dünya gençlerini buluşturan organizasyonda, 12 farklı ülkeden 96 proje yarışacak.

Buca IMSEF'in açılış töreni Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Şamil Sinan An, Buca IMSEF Başkanı Ümit Karademir, 12 farklı ülkeden 325 öğrenci, proje danışmanları ve eğitimciler katıldı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Katılımcılara Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç adına başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Güral, "Bu fuarın, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç bilim insanlarının yetişmesine vesile olduğunu görüyor ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Buca Belediyesi olarak böylesi önemli projelere destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Buca IMSEF Başkanı Ümit Karademir ise Başkan Erhan Kılıç'a bilim ve sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Buca Bilim ve Sanat Merkezi olarak bilim, teknoloji ve sanat ışığında dünyanın dört bir yanında proje üreten, değişime ve gelişime açık, sorgulayan, araştırmayı temel ilke edinen öğrencileri ve eğitmenleri bir araya getirerek, bilgilerini paylaşmalarını ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmeyi amaç edindik" dedi. Törene EGEM Halk Oyunları Kulübü'nün sunduğu zeybek gösterisi ile caz sanatçısı Özlem Şafak ve piyanist Belit Karaca'nın müzik dinletisi renk kattı.

25 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Buca Belediyesi tarafından, bilimsel araştırma ve sanat ruhunu tüm dünyaya yaymak amacıyla düzenlenen BUCA IMSEF, 25 Kasım'a kadar sürecek. Organizasyonda biyoloji, fizik, kimya, matematik- bilgisayar, mühendislik-enerji ve müzik-piyano olmak üzere 6 farklı kategoride, jüri ekibinin değerlendirmesi sonucu 26 ayrı ülke ve 590 başvuru arasından finalist seçilen 96 proje yarışacak.