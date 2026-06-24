Buca Halk Eğitim Merkezi'nden 'Anadolu'nun Seyir Defteri' galası

İzmir'in Buca ilçesinde, Buca Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu'nun Seyir Defteri' gala gecesinde, kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı eserler izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Anadolu kültürünün zenginliğini yansıtan ve farklı yörelerden esintilerin yer aldığı programda, müzik ve sahne performansları izleyicilerden tam not aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bertan Çetin, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek halk eğitim merkezlerinin misyonuna değindi. Bu kurumların yalnızca bilgi ve beceri kazandırmakla kalmadığını belirten Çetin, kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında da çok önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.

"Büyük bir emeğin eseri"

Sahnede sergilenen her eser, türkü ve ezginin ardında kursiyerlerin ve öğretmenlerin büyük bir emeği olduğunu ifade eden Çetin, hazırlık sürecinde katkı sunan herkese teşekkür etti. Anadolu kültürünün ritmi, hikayeleri ve geleneksel değerlerinin sanat aracılığıyla sahneye taşındığı etkinliğin önemine dikkat çeken Çetin, "Dilerim ki bu gece, Anadolu kültürünün ritmini ve hikayesini hep birlikte hissedeceğimiz mutlu bir yolculuğa dönüşsün. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı