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Bu tuvalet görenleri hayrete düşürdü! Sifon bile yok peki nasıl temizleniyor?

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Bali'deki bir okulda sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında 'sifonsuz tuvaletler' hayata geçirildi. Dünyanın en yeşil okulu ödülü verilen okulda bulunan tuvaletlerde sifon kullanımı kaldırıldı. Bu tuvalet hem koku yapmıyor hem de ilginç bir yöntemle temizleniyor.

Bali'de sürdürülebilirliği önemseyen ve bu kapsamda dünyanın en yeşil okulu ödülü alan bir okul, 'Sifonsuz Tuvaletleri' hayata geçirdi. Dünyanın en büyük bambu okullarından birisi olan bu okulda her şeyin sürdürülebilir olması için çalışmalar yürütülüyor. Kapısı bile bulunmayan ve doğanın tam ortasında konumlanan okul, öğrencilerin sanat, bilim, doğa eğitimi almasını amaçlıyor.

Bu tuvalet görenleri hayrete düşürdü! Sifon bile yok peki nasıl temizleniyor?

SİFONSUZ TUVALETLERDE KOKU OLMUYOR

Tuvalet kağıdının bile bulunmadığı okulda su tüketimini azaltmak ve doğayı korumak için hazırlanan 'Sifonsuz tuvaletler' oldukça merak uyandırıyor. Türk içerik üreticisi gezginin aktardıklarına göre tuvaletlerde hem herhangi bir koku söz konusu değil hem de sıradan sayılmayacak bir yöntemle temizleniyor.

Kurutulmuş bitki yapraklarıyla üzeri kapatılan 'sifonsuz tuvaletler' sıfır su tüketimiyle doğayı korumaya yardımcı oluyor. Hem turistlerin ilgi odağı oluyor hem de doğaya sürdürülebilir bir iz bırakan bambu tuvalet kabinleri, yine bambudan yapılmış el yıkama yerleriyle dizayn ediliyor.

Bu tuvalet görenleri hayrete düşürdü! Sifon bile yok peki nasıl temizleniyor?

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Eğitim

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Yorumlar (2)

Tampikoo:

cotini neyle yıkiiyyyylarr daaa

2
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