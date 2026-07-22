BŞEÜ'den uluslararası iş birliğine yeni adım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Priştine Üniversitesi ile Erasmus+ programı kapsamında ikili iş birliği anlaşması imzaladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Kosova'nın köklü yükseköğretim kurumlarından Priştine Üniversitesi ile arasında hayata geçirilen anlaşmanın, iki ülke arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor. Anlaşma kapsamında öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, uluslararası akademik etkinliklerin düzenlenmesi ve kültürel etkileşimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkoloji alanlarında yürütülecek ortak çalışmaların ilerleyen süreçte farklı disiplinlere de yayılması planlanıyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, imzalanan anlaşmanın üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Söz konusu anlaşma ile öğrenci ve akademik personel hareketliliğinden ortak araştırma projelerine, uluslararası akademik etkinliklerden kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve çok boyutlu iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkoloji alanlarında kurulacak ortak çalışmaların, ilerleyen süreçte farklı disiplinleri kapsayan yeni akademik açılımlara da zemin hazırlaması öngörülmektedir" dedi.

Kaplancıklı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk'ün girişimleriyle tamamlanan anlaşmanın, üniversitenin uluslararası akademik ağını hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendirdiğini ifade ederek, "Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz ve akademik personelimiz farklı bir akademik ortamda eğitim alma, araştırma yürütme ve ders verme imkanı bulacak, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların akademik düzlemde daha da pekişmesine katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir uluslararasılaşma politikaları doğrultusunda küresel ölçekte akademik etkileşimini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı