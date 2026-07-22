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BŞEÜ'de lisansüstü başvuruları başladı

BŞEÜ'de lisansüstü başvuruları başladı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2026-2027 Güz dönemi lisansüstü program başvurularının 27 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında çevrimiçi alınacağını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, adayları başvuru sürecini takip etmeye davet etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü programlarına öğrenci alımı başvuruları başladı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü programlarına öğrenci alım sürecinin başlayacağını söyledi. Kaplancıklı, "Üniversitemizin lisansüstü programlarına başvurular 27 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacaktır. Adaylarımız başvurularını elektronik ortamda kolaylıkla gerçekleştirebilecek, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz ise gerekli evraklarını şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile enstitümüze teslim edebilecektir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans başvurularında ALES puanının puan türüne bakılmaksızın 55 olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Ayrıca protokol kapsamında olmamasına rağmen sehven bu kapsamda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Lisansüstü eğitim almak isteyen tüm adaylarımızı başvuru sürecini dikkatle takip etmeye davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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