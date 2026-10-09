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BŞEÜ Gölpazarı MYO'da 2026-2027 hedefleri ve yapay zekâ çalışmaları görüşüldü

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BŞEÜ Gölpazarı MYO'da 2026-2027 hedefleri ve yapay zekâ çalışmaları görüşüldü
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BŞEÜ Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Akademik Kurul Toplantısı'nda 2026-2027 hedefleri değerlendirildi, mesleki eğitimde yapay zekâ çalışmaları gündeme geldi. Rektör Kaplancıklı, mesleki eğitimin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hedefleri değerlendirilirken, mesleki eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Akademik Kurul Toplantısı'na BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel, yüksekokulun mevcut durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca yeni açılan programlar ve yüksekokulun öğrenci sayısındaki mevcut durum değerlendirildi. Akademik kurulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki imkanların iyileştirilmesi ve öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, meslek yüksekokullarının nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Gölpazarı Meslek Yüksekokulunun öğrenci sayısı ve yeni açılan programlarıyla bölge açısından önemli bir eğitim merkezi olduğunu ifade etti.

Kaplancıklı, mesleki eğitimin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler çalışma hayatının ihtiyaçlarını hızla değiştiriyor. Öğrencilerimizi yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine de hazırlamalıyız. Mesleki eğitimimizi uygulama, üretim ve teknoloji odaklı bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz. Öğretim elemanlarının bilimsel üretimleri yüksekokulun ve üniversitenin akademik gelişimine katkı sunuyor" dedi.

Toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin hedef ve çalışmaların değerlendirilmesinin ardından akademisyenlerin görüş ve önerileri ele alınarak toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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