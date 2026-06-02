BŞEÜ kampüsünde yeni hizmet

Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenci ve personel için kampüs içinde kafeterya ve market hizmeti başlatıldı. Uygun fiyatlı ürünler ve sosyal alanlarla kampüs yaşamı konforlu hale getirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) kampüs yaşamını kolaylaştıran önemli hizmet hayata geçirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nün girişimleriyle, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen proje, kampüs yaşamını daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Öğrenci ve personelin talepleri doğrultusunda planlanan kafeterya ve market, özellikle ders aralarında ve yoğun akademik programlar içerisinde kampüs dışına çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırarak önemli bir kolaylık sağlıyor. Geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren tesislerde, temel gıda ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün yer alırken, uygun fiyatlı ve pratik alışveriş imkanı sunuluyor. Modern ve ferah tasarımıyla dikkat çeken kafeterya ise yalnızca yeme-içme alanı olarak değil, aynı zamanda öğrencilerin ders çalışabileceği ve sosyalleşebileceği bir yaşam alanı olarak da hizmet veriyor. Kampüs içerisinde hayata geçirilen bu yeni hizmetle birlikte öğrencilerin üniversite içinde daha fazla vakit geçirdiği, sosyal hareketliliğin arttığı ve bunun akademik motivasyona da olumlu yansıdığı ifade ediliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenci odaklı hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin sadece akademik değil, sosyal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamak önceliklerimiz arasındadır. Merkez kampüsümüzde hayata geçirilen kafeterya ve alışveriş marketi, öğrencilerimizin ve personellerimizin yaşamını kolaylaştıran önemli bir hizmet olmuştur. Aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru bir planlama yaptığımızı göstermektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de öğrenci odaklı projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

