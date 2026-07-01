Haberler

BŞEÜ'de İngilizce Yılsonu Gösterisi büyük beğeni topladı

BŞEÜ'de İngilizce Yılsonu Gösterisi büyük beğeni topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen İngilizce Yılsonu Gösterisi'nde öğrenciler, tiyatro oyunu, müzik dinletileri ve bilgi yarışmasıyla yeteneklerini sergiledi. Yapay zeka temalı 'Borrowed Minds' oyunu izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) İngilizce Yılsonu Gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yılsonu Gösterisi, öğrencilerin dil becerileri ve sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın katıldığı program, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yasin Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk bölümünde öğrenciler tarafından hazırlanan 'Borrowed Minds' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Yapay zekanın günlük yaşam üzerindeki etkilerini konu alan oyun, izleyicilerden yoğun ilgi görürken dikkat çekici mesajlar verdi. Programın devamında öğrenciler tarafından müzik ve şarkı dinletileri sunuldu. Katılımcılar, performansları ilgiyle takip ederken etkinlik kampüste renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin son bölümünde öğrencilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendi. Balon patlayana kadar hızlı cevap verme esasına dayanan yarışmada öğrenciler, İngilizce kelime ve dil bilgisi sorularını yanıtlayarak hem yarıştı hem de keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda 'Borrowed Minds' adlı tiyatro oyununun hazırlanmasında emeği geçen Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülşah Çakmak'a teşekkür belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban tarafından verildi. Etkinlikte görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri ise Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yasin Acar tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi depremi! Resmen serbest kaldı

Galatasaray'da Icardi depremi
Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı

Survivor'dan döner dönmez ilk yediği şeye bakın
Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

NATO protestosunda büyük arbede! Tepki gösterince ortalık karıştı
Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti

Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım