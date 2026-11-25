Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulunda düzenlenen akademik kurul toplantısında, eğitim programlarının güncellenmesi, mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve yapay zekanın müfredata entegre edilmesi konuları ele alındı.

Bozüyük Meslek Yüksekokulunun 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile yüksekokul akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal, yüksekokulun mevcut durumu, devam eden eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bozüyük Meslek Yüksekokulunun fiziki yapısı ve eğitim kalitesiyle örnek gösterilebilecek bir kurum haline geldiğini belirtti. Üniversitenin meslek yüksekokulları bakımından önemli bir eğitim kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Kaplancıklı, Bilecik'in coğrafi konumunun ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyeliğinin farklı imkanlardan yararlanma açısından önem taşıdığını ifade etti. Eğitim programlarının çağın, sektörün ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaplancıklı, güncelliğini yitiren programların yenilenmesi veya dönüştürülmesinin önemine değindi. Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin de uygun altyapıyla eğitim müfredatlarına dahil edilmesi gerektiğini belirten Kaplancıklı, öğrencilerin mesleki gelişimine doğrudan katkı sağlayan ders içeriklerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı hedefleri ile eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı