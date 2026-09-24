BŞEÜ Aşçılık öğrencileri Bursa'daki gastronomi festivalinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Aşçılık Programı öğrencileri, gastronomi festivalinde düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Bursa'da düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Üniversiteliler Arası Yıldızlar Takımı Kapalı Kutu Yemek Yarışmasında' farklı üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ile Aşçılık Programlarından öğrenciler mücadele etti. Yarışmada BŞEÜ'yü temsil eden Aşçılık Programı öğrencilerinden oluşan takım, kendilerine verilen coğrafi işaretli ürünleri belirlenen süre içerisinde özgün bir anlayışla kullanarak yemek hazırladı. Hazırlanan ürünler; lezzet, sunum, teknik yeterlilik ve hijyen gibi kriterler üzerinden alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Aşçılık Programı Öğr. Gör. Burak Çıtak ve Öğr. Gör. Ebubekir Yılmaz rehberliğinde yarışmaya hazırlanan öğrenciler, ortaya koydukları çalışmalarla mesleki bilgi ve uygulama becerilerinin yanı sıra ekip çalışması becerilerini de sergiledi. Yarışma sonunda elde edilen Türkiye üçüncülüğü, BŞEÜ'nün gastronomi alanında yürüttüğü uygulamalı eğitim çalışmalarının ve öğrencilerin mesleki gelişimine yönelik çalışmalarının bir sonucu olarak öne çıktı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, bu başarının Üniversitemizde öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini uygulama ortamlarında geliştirmelerine yönelik eğitim anlayışının önemli bir yansıması olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin Üniversitemizi başarıyla temsil ederek elde ettikleri bu sonuç, Üniversitemiz açısından son derece değerlidir. Eğitim sürecinde edinilen teorik bilgilerin uygulama alanında beceriye dönüşmesi, öğrencilerimizin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Gastronomi gibi teknik bilgi, uygulama becerisi ve ekip çalışmasının bir arada yürütülmesini gerektiren bir alanda öğrencilerimizin ortaya koyduğu performans, bu anlayışın değerli bir göstergesidir. Bu vesileyle öğrencilerimizi ve kendilerine rehberlik eden akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı