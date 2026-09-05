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Bozkır'da 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Bozkır'da 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı
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Konya Bozkır'da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci başkanlığında okul müdürleriyle toplantı düzenlendi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi yapılacak çalışmalar, hazırlıklar ve planlamalar görüşüldü.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Pınar Buluz ile ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülecek çalışmalar, hazırlıklar ve planlamalar ele alındı. Yeni eğitim-öğretim döneminin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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