Sinop'ta 'tam prova sınavı' gerçekleştirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Hedef LGS ve Hedef YKS projeleri kapsamında "Tam Prova Sınavı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından organize edilen sınav, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Hedef LGS ve Hedef YKS projeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. İlçedeki sınav merkezlerinde uygulanan "Tam Prova Sınavı" başarıyla tamamlandı.

Sınav sürecinde düzenin sağlanması ve öğrencilerin gerçek sınav deneyimine en yakın ortamı yaşayabilmesi amacıyla çok sayıda öğretmen gönüllü olarak görev aldı. Sınavın sorunsuz şekilde yürütülmesinde görev alan öğretmenlere teşekkür edildi.

Yetkililer, uygulamanın öğrencilerin sınav tecrübesini artırmayı ve akademik başarılarına katkı sunmayı hedeflediğini belirtirken, sınava katılan tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı