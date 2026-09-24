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Bolu Mudurnu'da 329 ticari kanatlı yetiştiricisine biyogüvenlik toplantısı yapıldı

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Bolu Mudurnu'da 329 ticari kanatlı yetiştiricisine biyogüvenlik toplantısı yapıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen toplantıda 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine hastalıkların önlenmesi ve biyogüvenlik kuralları anlatıldı. Programın istişare bölümünde muhtarlar ve üreticilerle kırsal kalkınma projeleri ile talepler görüşüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine yönelik hastalıkların önlenmesi ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mudurnu'da gerçekleştirilen program kapsamında ilçedeki 329 üreticiye, ticari işletmelerde alınması gereken biyogüvenlik standartları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen etkinlikte tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapan ticari işletmelerin uyması gereken sağlık ve teknik şartlar masaya yatırıldı. Uzmanlar tarafından üreticilere, kanatlı hayvan hastalıklarının önlenmesi için uygulanması zorunlu olan biyogüvenlik kuralları ile tesislerin sahip olması gereken teknik altyapı ihtiyaçları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitim ve bilgilendirme sunumlarının ardından toplantı, istişare bölümüyle devam etti. Mudurnu'nun tarımsal potansiyelini daha da artırmaya yönelik hayata geçirilecek projeler, tesis yatırımları ve kırsal kalkınma çalışmaları hakkında muhtarlar ve üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı diyalog şeklinde ilerleyen programda, köylerde yaşanan sorunlar ve üreticilerin talepleri yetkililer tarafından tek tek not alınarak çözüm yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Berberoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Karacakaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşgın, bölge muhtarları, üreticiler ve basın mensupları katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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