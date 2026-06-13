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Bolu'da 3 bin 154 öğrenci LGS'de ter döktü

Bolu'da 3 bin 154 öğrenci LGS'de ter döktü
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Bolu'da 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS merkezi sınavı başladı. 3 bin 154 öğrencinin katıldığı sınavda veliler okul çevresinde ter dökerken, AK Parti Gençlik Kolları kalem dağıttı.

Bolu'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) çerçevesindeki sınav başladı. Şehirde 3 bin 154 öğrencinin katıldığı sınavda zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav heyecanı başladı. Bolu'da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, 09.30'da sınavın birinci oturumuna katıldı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı. LGS çerçevesinde düzenlenen sınavda birinci oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Bolu'da sınava, 3 bin 154 öğrenci katıldı.

"Sıkı bir şekilde çalıştı kardeşlerimiz bugün neticelerini almaya geldiler"

Sınav öncesinde kalemini unutan öğrencilere destek amacıyla okul önünde kalem dağıtan AK Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tacettin Sirac Uzunöz, "Yeğenimizi sınava bırakmaya geldik. Hem de gençlik kolları olarak sınava gelen öğrenciler kalemlerini unutursa diye onlara da kalem hediye etmeye geldik. Sıkı bir şekilde çalıştı kardeşlerimiz bugün neticelerini almaya geldiler" dedi.

"Önemli olan bugün sınavının güzel geçmesi"

Kızını sınava getiren Aydın Tüfekçioğlu, "Kızım eylül ayından itibaren büyük çaba sarf etti. Bugün de sınava girecek. Kızım mühendis olmak istiyor. Ama lise hayatı nasıl geçer? Sonrasında ne düşünür? Değişebilir hedefleri. Önemli olan bugün sınavının güzel geçmesi" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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