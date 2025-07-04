Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenci gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenci gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde sosyoloji bölümünden 'Yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, diplomasını yırttı. "Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" diyerek diplomasını yırtan Doruk Dörücü bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniveristesi'nin mezuniyet töreninde Doruk Dörücü, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Dörücü "Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" diyerek diplomasını yırttı.

Dörücü, diplomasını yırttıktan sonra bazı veliler, "Mezuniyete geldik, siyaset dinlemeye geldik" diye tepki gösterdi. Başka veliler de alkış tutarak "Onu dinleyeceksin, o mezun oldu" diyerek Dörücü'yü destekledi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dörücü gözaltına alındı. Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Güneş Gülaydın şunları söyledi:

"Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıalper celebi:

neyin pesindesin be aq

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Haber YorumlarıHacı Şembeki:

Seçilmiş rektör,seçilmiş müdür seçilmiş müdür yardımcısı, seçilmiş doktor. Saçmalığı olmaz . Saçmalama özgürlüğünü kullanmak için medyatik tipler bahane arıyor. Bunların hepsi seçimle gelse ,yasaları ideolojilerin göre uygulama ülkede kaos olur. Rektörleri hocalar sembolik seçer, cumhurbaşkanı istediğini atar. Son elli yıldır bu böyle. Değişmesi Anca yasalarla olur.

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Haber Yorumlarıaslan avcı:

Ya adam en demokratik hakkını kullanıyor. Nasıl gözaltına alınır. Bıktık artık bu keyfi uygulamalardan. Zâlimler Allah'ın kılıçları gibidir. Şimdi siz bir zâlim olarak başka bir zâlimin başını vurun yarın bir günde başka bir zâlim gelip sizin başınızı vuracaktır. Tarihde en çok tekerrür eden adetullah dan birininde bu olduğu ayan beyan ortadadır.

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Haber YorumlarıSelman kaya:

Gestapo var ne yapalım

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