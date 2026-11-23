Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitlis'teki gazeteciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile bir araya gelerek gününü kutladılar.

İHA Muhabiri Gökhan Kılıç ve Bitlis Olay İmtiyaz Sahibi Turgut Hüseyin, İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu'yu makamında ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Bitlis'in eğitim alanındaki çalışmaları, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolü ve eğitim gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kılıç ve Hüseyin, Özyolcu'nun şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak günün anısına hediye takdim etti.

Ziyaret, sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı