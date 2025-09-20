Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Bir yayınevinin, hazırladığı matematik sorusunda kullandığı TL banknotlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini sansürlemesi büyük tepki çekti.

"HEMEN TOPLATILSIN"

Sosyal medyada hızla yayılan görselin altına "Kapatılsın", "Ne kadar kapatsanız da kalbimizden çıkarmayacağınızı biliyorsunuzdur umarım", "Atatürk'ün neyi rahatsız ediyor?" ve "Toplatılsın, yayınevi de kapatılsın" gibi yorumlar yapan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi.

İşte tepki çeken o sansür;