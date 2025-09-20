Haberler

Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi
Haberler
Haberler
Bir yayınevinin matematik sorusunda TL banknotlarındaki Atatürk resmini sansürlemesi sosyal medyada tepki büyük çekti. Kullanıcılar "Toplatılsın, yayınevi kapatılsın" şeklinde yorumlar yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

Bir yayınevinin, hazırladığı matematik sorusunda kullandığı TL banknotlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini sansürlemesi büyük tepki çekti.

"HEMEN TOPLATILSIN"

Sosyal medyada hızla yayılan görselin altına "Kapatılsın", "Ne kadar kapatsanız da kalbimizden çıkarmayacağınızı biliyorsunuzdur umarım", "Atatürk'ün neyi rahatsız ediyor?" ve "Toplatılsın, yayınevi de kapatılsın" gibi yorumlar yapan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi.

İşte tepki çeken o sansür;

Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Haberler.com
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

böylesi daha güzel olmuş illa paranın üzerine birisinin resmi basılacaksa bu Fatih Sultan Mehmet olmalı

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme148
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Lan gidi o istemediğin adam liderlik etmeseydi işte o şeffaf bakış rumuzuyla o yorumu muhtemelen Yunanca yazıyor olurdun

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Kinali:

Bence snn ?nn€n olmali

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumları7xh2jdwwpc:

ermeni tohumu ve yunan tohumları beğenir

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Çok yerinde olmuş , heykelleri de yıkılsın..Tarihten silinsin..

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme137
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

SADDAM , KADDAFİ ninde heykellerini yıktılar ekmeğe muhtaç oldular umarım sizde öyle olursunuz

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıKartal Bey:

Dedeni izmirde denize döktük diyemi bu kadar Atatürk'e düşmansın

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıKartal Bey:

P46 bence sen küfür yemekten zevk alıyorsun

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıufuk özgül:

O olmasaydı tohumun da olmazdı oksijensiz

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Paranın üstüne Reis’in fotoğrafı yakışır..

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın
