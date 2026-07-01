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Kutup araştırmaları yarışmasında Türkiye birinciliği Bingöl'ün oldu

Kutup araştırmaları yarışmasında Türkiye birinciliği Bingöl'ün oldu
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TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Bingöllü öğrenciler, Antarktika'da bilimsel araştırmalara katılma hakkı kazandı.

Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda hazırladıkları projeyle Türkiye birincisi olan Bingöllü öğrenciler, Antarktika'da gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara katılma hakkı kazandı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Hasan Fırat Kaçmaz ile TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi öğrencisi Muhammed Server Bekil, danışman öğretmen Abdurrahman Çelikkaya rehberliğinde hazırladıkları "İnsansız Hava Araçları ve Yapay Zeka ile Kutup Albedo Değişimlerinin Gerçek Zamanlı Analizi" adlı proje ile Türkiye birincisi oldu. Elde ettikleri başarıyla Antarktika'da gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara katılmaya hak kazanan öğrenciler, Bingöl'e büyük gurur yaşattı.

Öğrenciler için düzenlenecek ödül töreninin TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirileceği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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