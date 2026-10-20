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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü iki lisede 350 öğrenciye trafik eğitimi verdi

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü iki lisede 350 öğrenciye trafik eğitimi verdi
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, iki lisede öğrenim gören 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde genel trafik kuralları, levhalar, güvenli davranışlar ve kaza öncesi-sonrası önlemler anlatıldı; eğitici videolar izletildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere genel trafik kuralları, trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli davranışlar anlatıldı. Trafik kurallarına ilişkin eğitici videoların da izletildiği etkinlikte, trafikte saygı, trafik levhaları, kaza öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler ile yaya ve yolcuların trafikteki rolleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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