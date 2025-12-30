Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanı Bingöl'de Lise Açılışına Katıldı

LİSE AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl ziyareti kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, deprem riski nedeniyle yıkılan eski okulun yerine yapılan yeni binanın öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Bingöl'e hayırlı olmasını dileyerek, "Fırsat eşitliği dediğimiz bir kavram var. Biz hep buna inandık. Türkiye'nin neresinde doğmuş olursa olsun, hangi ilinde, beldesinde, hangi şartlarda bir aileye sahip olursa olsun, bütün evlatlarımızın eşit imkanlara sahip olması için gayret ediyoruz. Fırsat eşitliğini sağlıyoruz. Fırsatları değerlendirip değerlendirmemek ise kişiye kalmış bir şey. Devlete, hükümete düşen, çocuklarımıza, gençlerimize bu ortamı ve imkanı sağlamak. Lütfen bu imkanları iyi kullanın. Vaktinizi verimli geçirin. Kendinizi geleceğe çok daha güçlü hazırlayın" dedi.

'ÖĞRETMEN SAYIMIZ 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI'

Eğitime bütçeden en yüksek payın ayrıldığını belirten Yılmaz, son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce derslik inşa edildiğini ve öğretmen sayısının 1 milyonun üzerine çıkarıldığını ifade ederek, "Geçen 23 yıllık süreçte Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce derslik inşa ettik. Öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı düştü. Bu da eğitimde kaliteyi beraberinde getirdi. Eğitimimizde farklı bir kalite düzeyine ulaşmış durumdayız. Ama dünya yerinde durmuyor. Yeni teknolojiler gelişiyor. Yapay zeka, diğer teknolojiler. Dolayısıyla eğitim sisteminde kalite çıtasını çok daha üst noktalara çıkarmamız lazım. Önümüzdeki süreçte eğitimde dijitalleşmeyi, yeni teknolojileri ve yeni yaklaşımları geliştirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da kendi tarihimizi, kimliğimizi ve milli değerlerimizi de hiçbir şekilde ihmal etmeden bunu yapacağız. Maarif Modeli dediğimiz hakikaten yeni bir yaklaşım, anlayış. Bunun başarılı olmasını yürekten temenni ediyoruz" diye konuştu.

'EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALTYAPISINDA DEVRİMLER YAPILDI'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bugün Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı olmak üzere, derslik başına düşen öğrenci sayısının ortalama 22-23 civarında olduğunu ifade ederek, "Aradan geçen 22 yılda Türkiye'de hem fiziki anlamda hem de teknolojik anlamda eğitim ve öğretim altyapısında devrimler yapıldı. Gerçekten bugün dünyada örnek gösterilebilecek bir durumdayız. Bugün de burada çok güzel bir dersliği, çok güzel bir okulu hep beraber hizmete açacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, valimize, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve bu saatten itibaren okulumuzu, bu okula ruh vermek üzere öğretmen arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. Çocuklar, gençler, bizim geleceğimiz inşallah sizlerin elinizde, sizlerin fedakarlıkları ve çalışmalarıyla gelecek kuşaklarımız güven altında olacak. Ben tekrar hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl illetvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katılımıyla okulun açılışı gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,