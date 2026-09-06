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Bingöl'de KPSS'de Son Dakika Koşusu: Biri Yetişti, Biri Dışarıda Kaldı

Bingöl'de KPSS'de Son Dakika Koşusu: Biri Yetişti, Biri Dışarıda Kaldı
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Bingöl’de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı.

Bingöl'de Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) heyecanı yaşandı. Sınava girmek için son dakikada gelen adaylardan biri kapılar kapanmadan sınav salonuna yetişirken, geç kalan bir aday ise sınava alınmadı.

Bingöl'de sabah saatlerinde KPSS heyecanı yaşandı. Sınava girecek adaylar erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutarken, bazı adaylar ise son dakikada kapıya geldi.

Sınav giriş saatinin dolmasına kısa süre kala koşarak sınav merkezine gelen bir aday, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başararak sınava yetişti. Adayın içeri girmesinin hemen ardından sınav merkezi kapıları kapatıldı.

Bir başka aday ise elektrikli bisikletiyle sınav merkezine geldi. Sakin tavırlarla sınav merkezine yönelen aday, giriş saatini kaçırınca sınava alınmadı. Kapıların kapandığını gören aday, sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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