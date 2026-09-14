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Bingöl’de ilk ders zili çaldı, öğrenciler sıralarda yerini aldı

Bingöl’de ilk ders zili çaldı, öğrenciler sıralarda yerini aldı
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Bingöl’de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Bingöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin heyecanı da kameralara yansıdı.

Uzun süren yaz tatilinin ardından sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler, yaz tatilinde yaptıklarını ve tatillerini nasıl geçirdiklerini anlattı.

Okul Müdürü Ferhat Bayar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "2026-2027 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'Maarif'in Kalbinde Oyun' temasıyla yeni eğitim öğretim yılına başladık. Bugün itibariyle ders zilimiz çaldı. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz dedik. İnşallah yıl sonu itibariyle en güzel şekilde bir eğitim öğretim yılını tamamlamış olacağız" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler de yaz tatilinde geçirdikleri zamanı anlatarak, yeniden okula ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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