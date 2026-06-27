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Geleceğin kaşifleri yılın yorgunluğunu etkinlikle attı

Geleceğin kaşifleri yılın yorgunluğunu etkinlikle attı
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Kayseri'deki Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları bilimsel ve sanatsal çalışmaların ödüllendirildiği geleneksel yılsonu etkinliğinde konser, panayır ve hediyelerle stres attı. Velilerin de katıldığı şenlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Geleceğin kaşiflerinin yetiştiği Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenciler yılsonu etkinliğinde stres attı.

Murat Kantarcı BİLSEM'de öğrencilerin 2025-2026 eğitim ve öğretim yıl boyunca ortaya koyduğu bilimsel ve sanatsal çalışmalarının ödül töreni, program tamamlama belgelerinin takdimi, okul aile birliği tarafından hazırlanan panayır, konser ve hediye çekilişi gerçekleştirildi. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler konser ile stres atarken, bol bol vakit geçirerek eğlendi. Yılın yorgunluğunu atmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Murat Kantarcı BİLSEM Müdürü Ümit Söğüt, "Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi olarak özel yetenekli çocuklarımızın destek eğitimleri için çalışmalar yapıyoruz. 2inci geleneksel yıl sonu şenliğimizi gerçekleştirmek adına velilerimizle birlikteyiz. Programımızda halk oyunları, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kaydeden öğrencilerimizin ödüllendirilmesi süreciyle geçecektir. Program tamamlama, belgelerin takdimi ve konser ile eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atmak için böyle güzel bir akşam planladık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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