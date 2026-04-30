'Bilinçli nesiller, bağımsız gelecek' eğitimleri TOGÜ genelinde yaygınlaşıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince hayata geçirilen, 'Bilinçli nesiller bağımsız gelecek' projesi kapsamında yaklaşık 34 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenerek bağımlılıkla mücadele eğitimleri üniversitenin tüm birimlerinde sürdürülüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Yeşilay iş birliğiyle yürütülen, 'Bilinçli nesiller, bağımsız gelecek' projesi kapsamında eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan program, üniversitenin farklı akademik birimlerinde geniş katılımla gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde son olarak Niksar ve Reşadiye ilçelerinde bulunan akademik birimler ile Tıp Fakültesi'nde eğitimler düzenlendi. Daha önce Turhal ve Zile ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerle önemli bir öğrenci kitlesine ulaşılmıştı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konular ele alınıyor. Öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmayı hedefleyen program, interaktif içerikleriyle de dikkat çekiyor. Proje ile birlikte TOGÜ'nün tüm akademik birimlerinde eğitimler sürdürülecek ve yaklaşık 34 bin öğrencinin tamamına eğitim verilecek. Bu kapsamlı eğitim hamlesiyle, gençlerin bilinçli ve sağlıklı bir geleceğe hazırlanması amaçlanıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı