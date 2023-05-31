Bilecik Valisi Kızılkaya, öğrencilerin Togg isteğini kırmadı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin "Togg" isteklerini yerine getirdi. Kızılkaya Togg ile okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin "Togg" isteklerini yerine getirdi.

Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileri sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak, Kızılkaya'ya çağrıda bulunarak, yerli ve milli otomobil Togg'un okullarına getirilmesini istedi. Çağrıyı olumlu karşılayan Kızılkaya Togg ile okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Togg'un Türk milletinin gururu olduğunu vurgulayan Kızılkaya, "Öğrencilerimizden gelen bu özel isteği geri çevirmek mümkün değildi. Biz de ilk fırsatta yerli ve milli aracımız Togg'u onlarla buluşturduk. Çocuklarımızın böyle güzel duyguları hissetmeleri bizim için kıymetli. Bu merakı diri tutmak ve öğrencilerimizin içindeki azmi sürekli tazelemek için ziyaretlerimize devam edeceğiz." dedi.