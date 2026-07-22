LGS tercihlerinde kritik mesai

Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte rehberlik çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, tercih süreci kapsamında Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda hizmet veren Tercih Danışmanlığı Komisyonu'nu ziyaret etti. Burada görev yapan rehber öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, tercih için başvuruda bulunan öğrenci ve velilerle de bir araya geldi. Tercih döneminin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren önemli bir süreç olduğuna dikkat çekilen ziyarette, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en doğru okulu tercih edebilmeleri amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Tercih döneminde öğrencilerimizin doğru karar verebilmeleri büyük önem taşıyor. Bu süreçte rehber öğretmenlerimiz ve tercih danışmanlığı komisyonlarımız, öğrenci ve velilerimize en doğru yönlendirmeyi yapmak için özveriyle görev yapıyor. Biz de öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı