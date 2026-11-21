Bilecik'te eğitimde başarı hedefleri ve akademik başarı durumu masaya yatırıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin brifing sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarı durumu, yürütülen projeler, rehberlik hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Sunumun ardından okulun mevcut durumu değerlendirilerek eğitim süreçlerinin daha ileriye taşınmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Akademik başarının artırılması, eğitim kalitesinin güçlendirilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitimde başarının sürekli gelişim ve ortak çalışmayla mümkün olduğunu belirterek, "Okullarımızın mevcut durumunu yakından takip ederek ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını değerlendiriyoruz. Temel hedefimiz akademik başarıyı artırırken öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini de desteklemek. Eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı