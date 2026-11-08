Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk İlkokulu öğrencilerine “Birlikte Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim düzenledi. Eğitimde trafik kuralları ve davranışlar anlatıldı; faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.
Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenlendi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte temel davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.
Geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesi ve öğrencilerin trafik kurallarına karşı duyarlı hale gelmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı