Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları Coşkusu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkusunun yaşandığı kortej yürüyüşüyle başladı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray da konser verdi.

? Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü coşkusunun yaşandığı kortej yürüyüşüyle başladı. Coşkulu geçen kortejin ardından Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray sahne aldı. Konser alanını dolduran gençler Buray'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Kortej yürüyüşü Beylik Pazar Alanı'ndan saat 19.00'da başladı. Aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın da olduğu coşkulu kalabalık slogan ve şarkılarla ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Etkinlik Alanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında 200 adet meşale yakıldı. Evinin camından yürüyüşü takip eden vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla destek oldu.

Yoğun katılımla sona eren kortej yürüyüşünün ardından Buray sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

'VATANIN BAĞIMSIZLIĞINDAN, ÖZGÜRLÜKLERİMİZDEN, ATATÜRK'TEN ASLA VAZGEÇMEYİZ"

Yürüyüş başlamadan 30 Ağustos'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Barış ve Sevgi Buluşmaları'nı 30 Ağustos günü başlatıyoruz. Zafer Bayramı, Beylikdüzü'nde çok coşkulu kutlanıyor. Biz, vatanın bağımsızlığından, özgürlüklerimizden, Atatürk'ten ve bu ülkenin kurucu değerlerinden asla vazgeçmeyiz. 10 yıldır Barış ve Sevgi Buluşmaları düzenliyoruz. Barışın ve sevgisinin hakim olması için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. 5 günde birçok sanatçıyı ağırlayacağız, bilim insanlarını çardak altı sohbetlerinde bir araya getireceğiz. Ayrıca çok özel sahaflar çarşımız bulunuyor. 30 Ağustos haftasını dolu dolu geçireceğiz. Beylikdüzü'nün her zaman için bu ülkenin kurucu değerlerine sahip çıkan vatandaşları var. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Kortej yürüyüşüyle Barış ve Sevgi Buluşmaları'nı başlatıyoruz"dedi.