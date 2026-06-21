Haberler

Sınavdan çıkan çocuğunu çiçeklerle karşıladı

Sınavdan çıkan çocuğunu çiçeklerle karşıladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde bir veli, YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren çocuğunu sınav çıkışında çiçeklerle karşılayarak mutluluğunu paylaştı. Öğrenciler sınavın matematik bölümünün zor olduğunu belirtti.

Beylikdüzü'nde bir veli, Ayt'ye giren çocuğunu kapıda çiçeklerle karşıladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2'nci oturumu olan AYT saat 13.15 itibarıyla sona erdi. Beylikdüzü ilçesi Cemalettin Tınaztepe Orta Okulunda sınavdan çıkan öğrenciler veliler tarafından alkışlarla tebrik yağmuruna tutulurken bir anne ise çocuğunu çiçeklerle karşıladı.

"Mutlu olacaklarını düşünüyorum. Gülümseyerek çıkacaklar"

Çocuğunu çiçeklerle karşılayan Sema Osta isimli veli, "Mutluyuz, çocuklarımızın sıkıntıları bitecek inşallah. Tahliye olacaklar. İki kızımız var ikisini de bekliyoruz. Bir kızımız puanlara göre tercih yapacak diğer kızımız ise veteriner olmak istiyor. Bunları gördüğünde mutlu olacaklarını düşünüyorum. Gülümseyerek çıkacaklar" dedi.

"Veterinerlik istiyorum"

Matematik konularında zor sorular olduğunu ifade eden Dila Güneş isimli öğrenci, "AYT'nin matematik kısmı beklediğimden daha zordu. Onun haricinde fen bölümü güzeldi. TYT'de ise Türkçe beni biraz zorladı. Ben de veterinerlik istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı

Gözler İsviçre'de! Tarihi zirve başladı
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı

Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü hediyesi! Notu görünce duygulandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Aydın'da öldü sanılan kadın tatilde çıktı

Komşuları tarafından öldü sanılan kadın bakın nerede çıktı
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü