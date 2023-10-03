Belevi Şen Çocuk Masal Atölyesi Açıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Belevi halkına söz verdiği projelerden biri olan Belevi Şen Çocuk Masal Atölyesi, Belevili çocukların ve ailelerin katılımıyla törenle açıldı. Belevi için bir ilk olan Şen Çocuk Masal Atölyesi'nde 36- 60 aylık çocuklar verimli ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçirecek.

Belevi Şen Çocuk Masal Atölyesi'nin açılışında konuşan ve konuşmasında atölyenin halkın ihtiyaçlarından doğan bir proje olduğuna dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz çok uzun zamandan beri Belevi'de kadınların ekonomik hayata dahil olurken, gözlerinin arkada kalmayacakları bir eğitim alanı kurmak istiyorduk. O yüzden daha öncesinde inşaatı yapılan ama hiç kullanılmayan bu yapıyı, geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımıza teslim edelim istedik" dedi.

Belevi Şen Çocuk Masal Atölyesi'ne Belevi halkının sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bizler yine Belevi halkının isteklerine kulak vererek hareket edeceğiz. Çünkü gelecek hepimizinse, gelecek çocuklarınsa burası Belevi'ye ve bu güzel miniklere hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız burada hem eğlensinler hem öğrensinler. Atatürkçü, çağdaş ve cumhuriyetçi çocuklar yetiştirmek nasip olsun" diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, konuşmasının ardından Belevili çocuklar ve aileleriyle birlikte Belevi Şen Çocuk Masal Atölyesi'ni gezdi.