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Bayburt Valisi Eldivan, eğitim yatırımları ve denetimi müfettişlerle değerlendirdi

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Bayburt Valisi Eldivan, eğitim yatırımları ve denetimi müfettişlerle değerlendirdi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eğitim yatırımları ve devam eden çalışmalar için İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıya katıldı. Eldivan, denetim kapsamında Bayburt'ta bulunan milli eğitim müfettişleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ildeki eğitim yatırımları ve devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Eldivan, denetim programları kapsamında Bayburt'ta bulunan milli eğitim müfettişleriyle de bir araya geldi.

Vali Eldivan, Milli Eğitim Müfettişleri Aytekin Yılmaz, Ekrem Karakaya, Özcan Kol ve Mehmet Güngör'e iadeiziyarette bulundu. Ziyarette, kentteki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yürütülen denetim çalışmaları değerlendirildi, eğitim yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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