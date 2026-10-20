Bayburt Üniversitesi Konursu Ortaokulunda 13 teknoloji atölyesi düzenledi

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Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ve 4009 Programı çerçevesinde desteklenen 'Köy Okullarında Milli Teknoloji Yolculuğu: Yapay Zeka, Bilim ve Veriyle Öğreniyorum' projesi kapsamında Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulunda öğrencilere yönelik uygulamalı atölyeler düzenlendi.

İki gün süren çalışmalarda öğrenciler, bilim ve teknolojinin farklı alanlarını deneyimleyerek bilimsel düşünme, problem çözme ve teknoloji okuryazarlığı becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Proje yürütücülüğünü Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Güleryüz Özden'in üstlendiği çalışmada, toplam 13 atölyede yapay zeka, sanal gerçeklik, veri bilimi, havacılık, akıllı sulama sistemleri, spor, tekstil, gıda israfı, finansal okuryazarlık ve karar verme gibi farklı konular ele alındı. Etkinliklerde öğrencilerin bilimsel bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirmeleri ve teknolojik gelişmeleri uygulamalı çalışmalarla tanımaları sağlandı.

Öğrenciler deney yapıp oyunlar oynadı

Atölyelerin yanı sıra deneyler ve sportif faaliyetlerde bir araya gelen öğrenciler, hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Öğrencilerden Elanur Duman, gün boyunca farklı oyunlar oynadıklarını, spor faaliyetlerine katıldıklarını belirterek, "Diş macununun tavana kadar uçacağını hiç tahmin etmedim. Futbol oynadık, kum torbalarıyla atış yaptık. Çok eğlenceliydi. Bir daha olsun isterim" dedi.

Aslıhan Kutluoğlu da daha önce bilmediği oyunları oynadıklarını ve birçok deney yaptıklarını söyleyerek, "Günümüz çok güzel geçti. En güzel günüm bu olabilir diyebilirim. Çok mutluyum" diye konuştu.

"Bilim ve teknolojinin çocuklarımızla buluşmasını önemsiyoruz"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Didem Güleryüz Özden, iki gün boyunca 13 atölyeyle öğrencileri farklı teknoloji alanlarıyla buluşturduklarını ifade ederek, "Gıda israfından sanal gerçekliğe, veri biliminden yapay zekaya, tekstilden araştırmaya birçok teknoloji atölyemiz bulunuyor. Biz Bayburt Üniversitesi olarak bilim ve teknolojinin toplumla, özellikle de geleceğin büyükleri olan çocuklarımızla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın atölyelerde akıllarına takılan sorularla ülkemizin gelecekteki milli teknoloji ekosisteminde yer alabilmelerini yürekten diliyoruz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ise projenin ilk uygulamasının Örence köyünde gerçekleştirildiğini, ikinci uygulamanın da Konursu köyünde hayata geçirildiğini bildirdi. Kahraman, öğrencileri bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir bakış açısıyla buluşturan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje, bilimsel bilgi birikiminin üniversite kampüslerinin dışına taşınarak köy okullarındaki öğrencilere ulaşmasına, bilimsel meraklarının ve teknolojiye yönelik farkındalıklarının artmasına katkı sağlıyor. Atölyelerle öğrencilerin analitik düşünme becerileri desteklenirken eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun yaygınlaşmasına da katkı sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı