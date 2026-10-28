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Bayburt’taki 4 okulda ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ etkinliği düzenlendi

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Bayburt’taki 4 okulda ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ etkinliği düzenlendi
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Bayburt’ta, ’Maarifin Kalbinde Oyun’ etkinlikleri kapsamında 4 okulda öğrenciler geleneksel oyunlar ve çeşitli sportif faaliyetlerde bir araya geldi.

Bayburt'ta, 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri kapsamında 4 okulda öğrenciler geleneksel oyunlar ve çeşitli sportif faaliyetlerde bir araya geldi.

Bayburt Ortaokulu, 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Adabaşı İlkokulu ve Şehit Mete Okur İlkokulunda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, farklı oyunlarla okul bahçelerinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinliklerde öğrenciler, takım halinde oynanan oyunların yanı sıra hareket ve koordinasyon gerektiren faaliyetlere de katıldı. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla birlikte hareket etme ve takım çalışması becerilerini geliştirdi.

'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri, öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmelerine, arkadaşlarıyla etkileşim kurmalarına ve okul yaşamında sosyal faaliyetlere katılmalarına katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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