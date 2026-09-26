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Bayburt'ta üniversite öğrencileri Gençlik Merkezi ve Yeşilay stantlarında karşılandı

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Bayburt'ta üniversite öğrencileri Gençlik Merkezi ve Yeşilay stantlarında karşılandı
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Bayburt'a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, Gençlik Merkezi ve Yeşilay tarafından düzenlenen çalışmalarla karşılandı. Otogar ile Dede Korkut Kampüsü önünde açılan stantlarda öğrencilere faaliyetler tanıtıldı, bağımlılık ve sağlıklı yaşam konusunda broşür verildi.

Bayburt'a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, Gençlik Merkezi ile Yeşilay tarafından düzenlenen çalışmalarla karşılandı. Öğrencilere Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, Yeşilay tarafından bağımlılıklara karşı bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Bayburt Gençlik Merkezi lider ve gönüllülerince otogarda kurulan stantta öğrencilere Gençlik Merkezinin faaliyetleri ve gençlere yönelik çalışmaları anlatıldı. Öğrencilere ayrıca şeker ikram edildi.

Yeşilay Bayburt tarafından ise Dede Korkut Kampüsü önünde stant açıldı. Eğitim-öğretim döneminin ilk haftasında öğrencilerle bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmada öğrencilere çeşitli broşürler dağıtılarak Yeşilay'ın faaliyetleri tanıtıldı.

Gençlik Merkezi ve Yeşilay ekiplerinin çalışmalarıyla üniversite öğrencilerinin kente ve üniversite yaşamına uyum süreçlerine katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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