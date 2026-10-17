Bayburt'ta 'Trafikte Ben de Varım' projesi 28 ortaokulda uygulanacak

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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Trafikte Ben de Varım' projesinin ilk etkinlikleri Taht İlkokulu ve Taht İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.

STEM Türkiye Proje Maratonu çerçevesinde öğrencilerin trafik kuralları ve güvenli trafik davranışları konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Etkinliklerde trafik güvenliğinin önemi ele alınırken öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bayburt'ta 28 ortaokulda uygulanacak proje kapsamında öğrenciler, günlük yaşamda karşılaştıkları trafik sorunlarını gözlemleyerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek. Öğrencilerin hazırlayacağı öneriler bilimsel çalışmalarla desteklenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı