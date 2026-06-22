Bayburt'ta 'Tazelenme Üniversitesi' ilk eğitim dönemini tamamladı

Bayburt Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi, ilk eğitim dönemini tamamladı. Memnune Evsen Huzurevi sakinlerinden oluşan öğrenciler, dönem sonu programında belgelerini aldı.

Üniversitede düzenlenen programda, yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekildi. Tazelenme Üniversitesi kapsamında eğitim alan huzurevi sakinleri, dönem boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerin ardından ilk eğitim dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Program kapsamında eğitim döneminin son dersi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Eren tarafından verildi. Çeşitli müzik aletlerinin kullanıldığı uygulamalı ritim eğitiminde katılımcılar, ritim çalışmaları yaptı.

Eğitimlerini tamamlayan huzurevi sakinlerine belgeleri takdim edilirken, eğitimlerde görev alan akademisyen ve eğitmenlere de teşekkür belgesi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı