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Bayburt'ta 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı
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Bayburt’ta, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Bayburt'ta, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda, okul servis taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, okul çevrelerinde alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri, okul irtibat görevlilerinin uygulamaları, metruk binaların durumu, okul çevresindeki işletmelerin denetimleri, okulların risk değerlendirmeleri ile servis şoförlerine yönelik eğitimler görüşüldü.

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) verileri ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024/36 sayılı Genelgesi kapsamında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde alınacak ilave tedbirler de masaya yatırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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