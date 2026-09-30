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Bayburt'ta öğrenciler için psikososyal koruma toplantıları yapıldı

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Bayburt'ta öğrenciler için psikososyal koruma toplantıları yapıldı
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Bayburt'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında öğrencilerin psikososyal iyi oluşunu desteklemeye yönelik iki toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığındaki toplantılarda risklerin önlenmesi, kriz müdahalesi ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal iyi oluşlarının desteklenmesi, risklerin önlenmesi ve ihtiyaç duyulan durumlarda etkili müdahale mekanizmalarının işletilmesine yönelik toplantılar gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu toplantısı ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Kurulu Toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi ve ihtiyaç halinde müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Eğitim ortamlarında öğrencilerin güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen koruyucu ve önleyici çalışmaların yanı sıra kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular da görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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