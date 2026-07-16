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Bayburt'ta örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 153'üncü mezununu verdi

Bayburt'ta örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 153'üncü mezununu verdi
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Bayburt'ta okul ve Kur'an kursu iş birliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı kapsamında 7. sınıf öğrencisi Sevde Cennet Özbek, hafızlığını tamamlayarak programın 153'üncü hafızı oldu.

Bayburt'ta okul ile Kur'an kursu iş birliğinde yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı kapsamında eğitim gören Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Sevde Cennet Özbek, hafızlığını tamamlayarak programın 153'üncü hafızı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığının iş birliğiyle sürdürülen programda, Erdem Bayazıt Kur'an Kursu'nda eğitim alan Özbek, Kur'an kursu öğreticisi Büşra Ziypak'ın rehberliğinde hafızlığını tamamladı. Böylece okul ile Kur'an kursunun ortaklaşa yürüttüğü program bir hafız daha mezun verdi.

2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Okul-Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin örgün eğitimlerini sürdürürken eş zamanlı olarak hafızlık eğitimi almalarına imkan sağlıyor. Programla öğrencilerin akademik eğitimlerinden kopmadan hafızlıklarını tamamlamaları, mesleki, akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin birlikte desteklenmesi hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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