Bayburt'ta liseler arası münazara heyecanı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nda öğrenciler, eğitimin temel amacına ilişkin iki farklı görüşü tartıştı.

Yarışmada Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Eğitimin amacı iyi bir insan yetiştirmektir' tezini, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri ise 'Eğitimin amacı meslek kazandırmaktır' görüşünü savundu.

Öğrenciler, belirlenen konular çerçevesinde hazırladıkları argümanları jüri ve izleyiciler karşısında dile getirdi. Münazarada öğrencilerin eleştirel düşünme, etkili iletişim ve kendini ifade etme becerileri öne çıktı.

Programda, öğrencilerin akademik tartışma kültürünü geliştirmesi ve farklı bakış açılarını değerlendirmesinin önemine dikkat çekildi. Münazaranın sonunda Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından her iki okulun öğrencilerine katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
