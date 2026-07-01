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Bayburt'ta hayvanların korunmasına ilişkin toplantı yapıldı

Bayburt'ta hayvanların korunmasına ilişkin toplantı yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, 2026 yılı ilk yarı çalışmalarını gözden geçirip yılın kalan döneminde alınacak tedbirleri görüştü. Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve hayvan refahı konuları ele alındı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, Bayburt'ta 2026 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, yılın kalan döneminde alınacak tedbirler görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul gündemindeki maddeler görüşülerek ilgili kurumların sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve refahına ilişkin çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, yılın ilk yarısında yürütülen çalışmaların yanı sıra ilerleyen süreçte uygulanacak faaliyetler masaya yatırıldı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi ile hayvanların korunmasına ilişkin çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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