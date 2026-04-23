Bayburt AFAD'dan polis adaylarına uygulamalı afet eğitimi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi personeli ve öğrencilerine yönelik afet ve yangın farkındalığı eğitimi düzenledi. Eğitimde olası afetlere karşı müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi personeli ve 32. dönem öğrencilerine yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi.

AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen programda afet farkındalık, yangın farkındalık (itfaiye), deprem anı, tahliye ve toplanma alanı konularında uygulamalı eğitim ve tatbikat yapıldı.

Eğitimlerde, olası afet ve acil durumlara karşı doğru müdahale yöntemleri ile güvenli tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. - BAYBURT

