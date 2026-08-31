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Bayburt'ta Yapımı Süren 3 Okulda İnceleme

Bayburt'ta Yapımı Süren 3 Okulda İnceleme
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte yapımı devam eden Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esentepe Anaokulu ve Zahit Ortaokulu inşaatlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni okulların toplamda 850 öğrenci kapasitesine sahip olacağı belirtilirken, Vali Eldivan eğitim yatırımlarının Bayburt'un geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte yapımı devam eden 3 okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

Eğitim yatırımları kapsamında yapımı sürdürülen Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esentepe Anaokulu ve Zahit Ortaokulu inşaatlarını gezen Vali Eldivan, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin 12 derslik ve 360 öğrenci, Esentepe Anaokulunun 6 derslik ve 130 öğrenci, Zahit Ortaokulunun ise 12 derslik ve 360 öğrenci kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

Vali Eldivan, eğitim yatırımlarının Bayburt'un geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi ve okulların en kısa sürede eğitim öğretime kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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