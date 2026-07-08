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Örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 152'nci mezununu verdi

Örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 152'nci mezununu verdi
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Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Bilal Kacır, örgün eğitimle birlikte hafızlık programını tamamlayarak programın 152'nci hafızı oldu. Başarısı dolayısıyla kendisine hafızlık belgesi verildi.

Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Bilal Kacır, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı kapsamında hafızlığını tamamlayarak programın 152'nci hafızı oldu.

6-B sınıfı öğrencisi Muhammed Bilal Kacır, Bayram Karakurt'un rehberliğinde yürüttüğü hafızlık eğitimini tamamladı. Okul ile Kur'an kursunun ortaklaşa yürüttüğü hafızlık programı çerçevesinde yeni mezun verilmesiyle birlikte hafız olan öğrenci sayısı 152'ye yükseldi.

Örgün eğitimle sürdürülen hafızlık programı, öğrencilerin akademik eğitimlerini aksatmadan hafızlıklarını tamamlamalarına imkan sağlıyor.

Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren Kacır için okulda program düzenlenerek, hafızlık belgesi verildi. Öğrencinin başarısında emeği bulunan Kur'an kursu öğreticileri, eğitimciler ve ailesi Okul Müdürü Hayri Kocabey tarafından tebrik edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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