Bayburt'ta 14 bin 537 öğrenci karne heyecanı yaşadı

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Bayburt'ta 14 bin 537 öğrenci karnesini aldı. Kent genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın sevincini yaşadı.

Karne töreni, Süleyman Ersoy İlkokulunda düzenlendi. Tören öncesinde okulun halk oyunları ekibi tarafından Bayburt barları oynandı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, il protokolü ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Vali Eldivan öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti.

Süleyman Ersoy İlkokulunda öğrenim gören 280 öğrenciye karnelerinin yanında çeşitli hediyeler de verildi. Öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı