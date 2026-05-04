Batman'da trafik haftası coşkusu

Batman'da trafik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, emniyet ve jandarma ekipleri vatandaşlarla bir araya geldi.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile vatandaşların kurallara uyma bilincinin artırılması amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla düzenlenen program, halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, "Bir Kural Bir Ömür" mottosu ön plana çıkarıldı. Kurulan stantlarda görevli personeller tarafından vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatan afiş ve broşürler dağıtıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı